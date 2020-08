La Breda, Fabio N. e l’autunno caldo

L’“autunno caldo” segnò un punto di svolta nelle relazioni industriali; consci della propria forza i lavoratori iniziarono a rivendicare quotidianamente un avanzamento in tema di diritti, partecipazione e concreta possibilità di determinare le scelte in campo produttivo. A Porto Marghera, la miccia fu innescata dalle proteste dei chimici del Petrolchimico, a ruota, seguirono quelle dei metalmeccanici. Tuttavia già alla fine del settembre 1968 la Commissione interna ed attivisti sindacali del Breda, dopo essersi raccolti unitariamente, avevano organizzato una piattaforma con svariate richieste: il conglobamento della paga base degli aumenti contrattuali al 1961, il riproporzionamento di cottimi ed incentivi, il premio di produzione su tutti gli istituti contrattuali, il pagamento della maggiorazione dello straordinario e la regolamentazione della gratifica pasquale per gli impiegati.

Non solo salario. Ma nuovi diritti

Nel settembre del ’69, ad accompagnare il tradizionale tema dell’aumento salariale vi erano però nuovi obiettivi, espressione dell’acceso clima politico e sociale che aveva investito l’Italia. Furono dunque messi in discussione i ritmi di lavoro, l’eccessivo ricorso agli straordinari, la scarsa libertà sindacale, nonché la difesa della salute e il miglioramento degli ambienti di lavoro. La classe operaia, considerando i tempi maturi, pretendeva venissero attuate profonde riforme strutturali capaci di assicurarle un ruolo centrale nello sviluppo economico, sociale e civile del Paese.

Grazie alla spinta dei chimici, i primi ad impegnarsi nella lotta contrattuale, il primo ottobre 1969 confluirono davanti alla sede di Confindustria a Mestre anche i metalmeccanici. Su iniziativa della Commissione interna, sia il Breda che le Leghe leggere uscirono dagli stabilimenti per unirsi alle proteste. Di lì in avanti la lotta assunse un carattere trasversale.

I lavoratori, superati i singoli interessi di categoria, intrapresero forme di lotta connotate da un’ampia partecipazione e dalla durezza degli scioperi, caratteristica quest’ultima, che iniziò a preoccupare sindacato e Pci. L’affermarsi dei gruppi extraparlamentari, distanti dalla logica istituzionale, venne letto come un tentativo di disgregare l’organizzazione sindacale in favore del temuto ed incontrollabile “spontaneismo operaio”.

Se in un primo momento sembrarono essere stati colti alla sprovvista, i sindacati, almeno per quanto concerne la categoria dei metalmeccanici, da considerarsi un baluardo della rappresentanza, seppero recuperare le redini della situazione. Venerdì 3 ottobre, in occasione dello sciopero nazionale dei metalmeccanici pubblici e privati, Marghera rispose portando sulle strade cortei provenienti da tutti gli stabilimenti. La giornata fu ricordata come «la più grossa manifestazione dell’“autunno caldo” finora organizzata in provincia di Venezia».

Gli scioperi articolati

La ritrovata unione d’intenti tra sindacati e lavoratori metalmeccanici fece in modo che, fabbrica per fabbrica, venissero organizzati scioperi articolati, con programmi dettagliati ed estremamente incisivi sulla produzione. Sebbene la lotta del Petrolchimico avesse fatto da traino alle altre realtà industriali di Marghera, chiamandole a prendere posizione, Francesco M., allora giovane operaio del cantiere, ci tiene a sottolineare il ruolo d’assoluto protagonismo rivestito dallo stabilimento: «La Breda era in prima linea. Tute e fabriche co vea bisogno ciamava ea Breda».

Il 9 ottobre, mentre migliaia di metallurgici manifestavano in piazza San Marco, ebbe luogo al cantiere uno “sciopero a sorpresa” proclamato dal Comitato sindacale unitario, gli operai fuoriusciti dal cantiere si riversarono in via della Libertà, bloccando il traffico «per investire la popolazione delle ragioni della loro lotta». I duri scontri che contraddistinsero l’autunno del 1969 non furono vani: in dicembre la storica vittoria del movimento operaio venne sancita da un’intesa con «il novanta per cento delle richieste presentate a luglio».

Nonostante la strage di piazza Fontana, primo d’una serie di attentati volti a destabilizzare il Paese e scongiurare una possibile svolta a sinistra, il nuovo contratto dei metalmeccanici cambiò la storia sociale e politica italiana.

Infatti, per quanto concerne la questione oraria vennero riconosciute le 40 ore settimanali a parità di salario, una conquista paragonabile a quella della giornata lavorativa di 8 ore nel 1919. Gli stipendi, a partire dal primo gennaio 1970, aumentarono di 65 lire orarie e la parità normativa fra operai ed impiegati fu da subito attuata per il trattamento dell’infortunio (l’equiparazione in tema di “malattia” fu effettiva solo a partire dal primo gennaio 1972).

Risultati di portata storica si ottennero anche nel campo dei diritti: fu riconosciuto il diritto assembleare durante l’orario di lavoro, con dieci ore retribuite e la presenza dei dirigenti sindacali esterni; il diritto a permessi retribuiti; la tutela dei rappresentanti sindacali in fabbrica e il diritto alla diffusione della stampa sindacale in azienda. Le lotte di fabbrica intensificate nel ’68 e culminate nell’“autunno caldo”, con la stagione dei rinnovi contrattuali, videro il progressivo affermarsi di un’identità operaia autonoma e collettiva che, ricontestualizzando la pratica studentesca, fece dell’assemblea uno strumento di confronto e rivendicazione.

Le trattative iniziarono dunque ad essere condotte da una delegazione operaia assieme ai gruppi dirigenti del sindacato, e l’articolazione delle lotte non fu più prerogativa esclusiva degli organi di rappresentanza istituzionali, ma coinvolsero anche i primi delegati eletti direttamente dagli operai e incaricati di affiancare le commissioni interne. Spesso in polemica con quest’ultime, le assemblee si affermarono e si rafforzarono a discapito di un sistema sindacale che faticava a comprendere e far proprie le istanze dei lavoratori.

Ciononostante, il sindacato non si dissolse sotto i colpi della contestazione, ma, introiettandola criticamente, si trasformò, riconquistando, o rinnovando, il suo più autentico radicamento di classe. Anche al livello nazionale la Cgil assunse una posizione di parziale apertura, consapevole del rischio di un possibile distacco della base.

Pertanto il ripensamento delle forme di rappresentanza, nonché il riconoscimento dei consigli dei delegati, non furono il frutto di una scelta pienamente guidata, quanto il riflesso di un’intelligente presa di posizione, date le difficili circostanze in cui ci si trovava ad agire.

Le commissioni interne, soppresse durante il periodo fascista e ripristinate immediatamente dopo la caduta del regime, erano regolate da un accordo interconfederale stipulato il 7 agosto 1947. Non godevano di alcun potere contrattuale, era invece riconosciuta loro la funzione di controllo sull’applicazione di certe discipline collettive e di composizione.

Svolgendosi le elezioni a collegio elettorale unico, corrispondente cioè all’intera unità produttiva, la composizione della Commissione interna non rispecchiava la differenziazione degli interessi dei lavoratori legata all’organizzazione aziendale del lavoro. Questa “obsoleta” forma di rappresentanza, contrapposta al clima democratico e partecipativo che stava prendendo forma all’interno del movimento operaio, venne dunque soppiantata dall’affermazione dei delegati e successivamente dei Consigli di fabbrica.

Dalla Commissione interna al Consiglio di fabbrica

Francesco M., entrato nello stabilimento nel 1966 e futuro delegato Cgil-Fiom, commenta in tal modo la scelta di passare da una forma di rappresentanza all’altra: “La Commissione interna praticamente gera na roba superada ormai, nel senso che ghe jera poca partecipasion dei delegati. Adesso non mi ricordo quanti fossero stati, ma mi pare fossero quattro, cinque della CGIL e due, tre degli altri. Gestiva tutto il sindacato. Invece nel Consiglio di Fabbrica eleggevi te i delegati di fabbrica in modo tale da avere più possibilità di dialogo, riguardo i problemi del reparto, del lavoro. E questi si riunivano nel Consiglio di Fabbrica, cercando di portarli avanti. Se vedeva, jera na roba positiva insomma. […] Comunque xe sta visuo da tuti, da quello che ho visto io, non c’è stato nessun dibattito contro l’inserimento del Consiglio di Fabbrica”.

Tuttavia la struttura e il funzionamento di quest’organismo furono il risultato contingente di un processo conflittuale complesso e articolato, lontano dall’essere regolamentato in modo formale. I Consigli mantennero sempre un alto grado di informalità: «Nel Consiglio di Fabbrica veniva sempre fatta una modifica, no rieso a capir, una volta venivano fatti per reparto, una volta per grandi aree, una volta per mestieri, jera sempre in movimento. No jera mai na roba “cussì a xe, cussì a resta!”. É così, si cercava sempre di migliorare, in modo che i delegati, oltre che un mestier, podesse seguir anche altri mestieri» (Francesco M.).



Ciononostante sono individuabili alcune costanti: il delegato era eletto direttamente da tutti i lavoratori facenti parte di uno stesso “gruppo omogeneo”, cioè appartenenti a un medesimo reparto, di conseguenza, il “bacino elettorale” era connotato da un elevato grado di omogeneità d’interessi.

Solitamente, l’elezione era libera da ogni vincolo di designazione da parte dei sindacati esterni e non era nemmeno obbligatorio che il delegato fosse un iscritto. In realtà il nesso tra i delegati e gli organismi di rappresentanza non venne mai meno, riproducendo, non senza conflittualità, all’interno del Consiglio di Fabbrica gli equilibri sindacali e politici vigenti all’esterno dello stabilimento.

Affermatosi nel biennio 1968-69, a tale organismo vennero riconosciuti pieni poteri di contrattazione solo nel ’72, in seguito al patto federativo Cgil, Cisl, Uil: fino ad allora aveva infatti agito in modo informale sotto l’etichetta di “Consiglio dei delegati”. Questa struttura di rappresentanza si differenziò dalla Commissione interna sia per la composizione più articolata che consentiva un rapporto di maggior vicinanza tra rappresentati e rappresentanti, che per la democraticità intrinseca alle stesse procedure di funzionamento.

“Il massimo dell’espressione della classe operaia”

Le parole di Fabio N., operaio assunto nel 1975, data in cui il Consiglio di Fabbrica era oramai una realtà consolidata, testimoniano l’importanza attribuita, anche dalle “nuove leve”, alle conquiste sindacali dell’“autunno caldo”: “Quando sono arrivato, oltre a tutte le tutele, ho trovato un ambiente che molto probabilmente era già sindacalizzato, perché c’era stato il passaggio dalla Commissione interna al Consiglio di Fabbrica. Le Commissioni interne erano un’organizzazione sindacale ormai vecchia, obsoleta, oltretutto poco democratica. Noi giovani avevamo questo desiderio, cioè non ci riconoscevamo in queste forma di rappresentanza, poiché erano vecchie e non rispecchiavano le reali richieste dei lavoratori. Nelle Commissioni interne i delegati non venivano eletti, venivano indicati dai lavoratori, però venivano ratificati dalle centrali sindacali, Cgil, Cisl, Uil. Volevamo una forma di autonomia ma anche una forma di decisione diversa.

Mi sentivo molto rappresentato dal Consiglio di Fabbrica, in quel periodo alla Breda, era il punto massimo d’espressione della classe operaia. Veniva espresso dai delegati dei lavoratori ed era formato da undici, dodici rappresentanti su circa tremila lavoratori. I lavoratori votavano i delegati sindacali di base, chiamiamoli così, a loro volta i delegati sindacali esprimevano i rappresentanti del Consiglio di Fabbrica, cioè venivano rappresentati tutti i reparti della Breda. Era una forma di rappresentanza molto democratica, noi giovani trentenni, abbiamo avuto anche l’appoggio dei cosiddetti “vecchi”, perché anche i vecchi avevano quest’esigenza, per “vecchi” intendo dire la classe operaia degli anni ’40. Ma c’era un altro fattore a cui io mi sono poi dedicato e che ho fatto mio, e cioè il fatto che l’espressione dei lavoratori incideva non solo sulle condizioni di vita, ma anche sull’orientamento politico ed economico del cantiere, incideva sull’organizzazione del lavoro, incideva sull’ambiente, incideva un po’ su tutta la vita del lavoratore dalla A alla Z”.

“La vita dei lavoratori dalla A alla Z”

Nell’espressione utilizzata da Fabio N., secondo cui il Consiglio incideva sulla vita del lavoratore «dalla A alla Z» sono racchiuse le aspettative e le speranze nutrite all’indomani dell’“autunno caldo”. Il testimone sottolinea l’effettiva affermazione operaia all’interno della società, la possibilità di poter decidere riguardo la propria condizione, di affrontare in termini di potere la questione relativa al ruolo spettante ai lavoratori nella fabbrica e fuori dai suoi cancelli.

In sostanza, emerge il mito della “classe operaia che si fa Stato”, in procinto d’emanciparsi attraverso lo sviluppo e il governo delle forze produttive. I delegati e i Consigli, formatisi nella lotta, si trasformarono in strumenti di unità della classe: l’assemblea, frutto di una dura contesa con il padronato e il sindacato, fu il luogo in cui riconoscersi parte di tale collettività.

All’inizio degli anni ’70, grazie alle storiche conquiste sindacali, il lavoratore che entrava al Breda poteva concretamente sperimentare, talora per la prima volta, cosa significasse appartenere ad una classe: “Quando lavori nelle imprese sei super-sfruttato e non vedi l’ora di andare a casa la sera perché sei stanco morto. Dopo arrivi in un’azienda in cui oltre a lavorare anche pensi [cantiere Breda]. Magari pensi a come lavorare meglio, pensi a come star meglio, a come ritagliarti degli spiragli di vita, perché a trent’anni non si dovrebbe pensare solo al lavoro no? Dunque pensi alla famiglia, pensi ad altro, all’arte, al cinema, alla cultura… L’uomo non è fatto di solo lavoro!” (Fabio N.).

L’unità di classe e l’Flm

I sindacati, seppur in tempi diversi, compresero la portata trasformativa di tali posizioni, e facendole proprie, posero le basi per il sindacato unitario e di classe degli anni ’70…. È l’unità di classe, la quale trovò espressione nell’eterogeneità dell’assemblea che costrinse i vertici delle rispettive sigle sindacali ad intraprendere un complesso processo di avvicinamento, destinato a culminare nella stipula di un patto federativo tra Cgil, Cisl, Uil. Nel 1972 nasceva dunque una federazione, il cui risultato di maggior rilievo fu la fusione delle sigle categoriali, a cominciare dai metalmeccanici: l’Flm. Le tre organizzazioni federate si riconoscevano reciprocamente pari peso nelle decisioni, inoltre ciascuna rinunciava alla possibilità di stipulare accordi separati, e si impegnava ad assumere tutte le decisioni unitariamente.

I delegati rappresentavano tutti i lavoratori

Prima di venir ufficialmente sancita, l’unità fu sperimentata nella pratica quotidiana. I delegati erano incaricati di rappresentare gli interessi di tutti i lavoratori, a prescindere dalla propria inclinazione ideale e politica, conseguentemente potevano essere destituiti qualora fossero venuti meno a tale mandato. L’assemblea di reparto così come l’assemblea generale erano strumenti di verifica costante, peculiarità dell’esperienza sindacale italiana, basi su cui poggiò l’intero progetto unitario.

L’autonomia dei lavoratori

La federazione sindacale, incalzata dalle spinte autonomiste che volevano un sindacato contrapposto alle forze politiche, dovette tuttavia far i conti con l’intrinseca eterogeneità della classe rappresentata. Infatti, seppur i Consigli e le assemblee fossero autentica espressione dell’autonomia dei lavoratori a dispetto delle forze esterne, permanevano al suo interno aspirazioni e ideali politici diversi che non si esaurivano nell’unità dell’immediato interesse sindacale. L’originalità dell’esperienza unitaria italiana consistette appunto nell’aver saputo trovare un equilibrio fra l’unità di classe e il rifiuto della spoliticizzazione dei lavoratori, fra autonomia e rifiuto del pan-sindacalismo, mantenendo, sebbene alcune frizioni, un rapporto costruttivo con i singoli partiti.

Il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro nel ’69 concluse simbolicamente un ciclo di lotte che perdurava, con diverse forme d’intensità, dall’inizio degli anni ’60. L’“autunno caldo” fu un apice, il concretizzarsi di obiettivi ed esperienze coltivate nell’arco d’un decennio, lo si potrebbe definire il punto di vista privilegiato da cui osservare le conquiste ottenute ed il tortuoso percorso che portò ad esse. I giovani operai ne furono i principali protagonisti, mossi dal desiderio di una gestione maggiormente democratica delle forme di rappresentanza e dei luoghi di lavoro, ne misero in discussione le fondamenta stesse. Al cantiere navale Breda, se da un lato ci si riappropriò fisicamente degli spazi dello stabilimento, dall’altro nascevano, con il lungimirante benestare del sindacato, i primi Consigli dei delegati, destinati a trasformarsi negli anni seguenti in Consigli di fabbrica.